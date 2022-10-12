華視主播莊雨潔富有音樂才華，是樂團「The Tic Tac」的主唱兼鼓手，過去受訪時提到有位交往已久的男友，但不急著結婚。不過時報周刊CTWANT日前接獲爆料，指出她已經結婚，對象還是同樂團的吉他手徐元彥，經過本刊連日的觀察，發現兩人的互動有些令人費解，看得出關係密切，但卻又不太像尋常夫妻的生活。
九月二十八日晚間十點五十分，本刊直擊莊雨潔與徐元彥及樂團團員走出新北市板橋區某彩排室，眾人將器材放上貨車後，莊雨潔拿著手機為團員們拍照紀念，接著與徐元彥各自騎乘機車離去。十一點五十五分，莊雨潔獨自騎機車回到台北市信義區的住處，徐元彥則一直沒有出現，而是在萬華區一處公寓落腳。
而且除了十一日唯一一次看到兩人共乘機車外，其他時間兩人都是各自騎機車，當天晚間原本兩人所屬的樂團在新莊有表演活動，但因颱風因素取消，八點半，徐元彥騎機車載莊雨潔離開板橋的工作室，送女方到捷運新埔站後騎車回到萬華的公寓，莊雨潔則搭了一站捷運到府中站下車，隨後乘坐白色轎車離去。但事實上，從工作室到府中站應該是比較順路的，以往練團後，兩人也是載團員到府中站搭車，特地在新埔站下車，其中原因看來只有他們自己才知道。
同樣令人無法理解的還有八月三十一和九月六日兩天，兩人在華江橋板橋上橋處分手，徐元彥直接上橋，莊雨潔卻是右轉並繞了一圈又回到橋頭，原本一路上兩人時而並排、時而前後正常騎乘，最後卻似乎刻意分開，也讓人不得其解。總之，女生又是回信義區，男生則回到萬華區，除了雙方的社群網路上可見過往痕跡之外，兩人的機車車牌上屬於中正區某大廈的停車證，可能有一絲關聯性，兩人的停車證號碼相連，而觀察期間，男女雙方卻未曾到過該大廈，或許那個地方已屬於過去式了。
對於莊雨潔及徐元彥遭爆料已經結婚一事，經紀人否認這傳聞，並表示：「樂團感情私事不便多做回應，謝謝。」
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