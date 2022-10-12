澎湃新聞報導，大陸9月新增人民幣貸款和社會融資規模，連續兩個月超預期增長，且信貸結構持續改善。11日晚間，中國人民銀行發布數據顯示，9月份，人民幣貸款增加2.47兆元，同比多增8108億元，大幅超過市場預期的1.8兆元（人民幣，下同）左右規模，並創下歷史同期的新高。

前三季人民幣貸款增加18.08兆元，同比多增1.36兆元。

分部門看，前三季住戶貸款增加3.41兆元，其中，短期貸款增加1.09兆元，中長期貸款增加2.32兆元；企（事）業單位貸款增加14.48兆元，其中，短期貸款增加3.28兆元，中長期貸款增加8.65兆元，票據融資增加2.5兆元；非銀行業金融機構貸款增加224億元。

照此計算，9月住戶貸款增加超6503億，其中住戶中長期貸款增加3456億，好於7月和8月；企（事）業單位貸款增加1兆9173億，遠高於8月的8750億，其中中長期企業貸款新增超過1.34兆，為年內次高；票據融資則在9月小幅減少。

可見，9月信貸結構持續改善，企業中長期貸款成為支撐9月新增人民幣貸款的主力。

中國民生銀行首席經濟學家溫彬表示，在降息、減稅和房地產市場供需兩端政策進一步加碼下，市場信心逐步修復，房地產銷售邊際改善，提振居民按揭貸款需求；在政策性開發性金融工具不斷加碼、引導加大製造業中長期貸款投放和創設設備更新改造專項再貸款等拉動下，企業中長期貸款大幅增加1.35兆元，成為信貸增長重要支撐。

在表內信貸的支撐下，社會融資規模的增長也超過了市場預期。9月份社會融資規模增量為3.53兆元，比上年同期多6245億元。9月末社會融資規模存量為340.65兆元，同比增長10.6％，高於8月末的10.5％，超過市場預期。

初步統計，2022年前三季社會融資規模增量累計為27.77兆元，比上年同期多3.01兆元。其中，對實體經濟發放的人民幣貸款增加17.89兆元，同比多增1.06兆元；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣減少2217億元，同比多減4748億元；委託貸款增加3298億元，同比多增4440億元；信託貸款減少4814億元，同比少減7456億元；未貼現的銀行承兌匯票減少892億元，同比少減1337億元；企業債券淨融資2.2兆元，同比少2413億元；政府債券淨融資5.91兆元，同比多1.5兆元；非金融企業境內股票融資8738億元，同比多596億元。

具體到9月，新增信貸和政府債券融資是社會融資規模的主要支撐。

9月非標融資繼續改善，其中委託貸款連續兩個月正增長，9月增加1507億；信託貸款減少192億，規模較8月繼續收窄。

代表廣義流動性的M2同比增速小幅回落。

數據顯示，9月底，廣義貨幣(M2)餘額262.66兆元，同比增長12.1％，增速比上月末低0.1個百分點，比上年同期高3.8個百分點；狹義貨幣(M1)餘額66.45兆元，同比增長6.4％，增速分別比上月末和上年同期高0.3個和2.7個百分點；流通中貨幣(M0)餘額9.87兆元，同比增長13.6％。前三季度淨投放現金7847億元。

「從金融數據可以看出，在穩增長政策持續加碼並加快落地下，企業和居民部門信貸有效需求持續回升，寬信用進一步提速。結合穩經濟大盤第四季工作推進會及各項政策部署看，基建、製造業、房地產等領域的信用擴張有望對第四季信貸和社融增速繼續形成有力支撐，有助於經濟運行保持在合理區間。」溫彬表示。