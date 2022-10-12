PTT網友發文。（圖／翻攝自PTT論壇）

PTT網友留言。（圖／翻攝自PTT論壇）

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國防部長邱國正日前指出，預計在年底之前就會公布兵役延長的消息，引發各界熱議。PTT網友指出，他聽到這屆高二生聞訊後不斷急問「我們兵役還是4個月吧？」可見年輕人對兵役延長的擔憂。大批網友則湧入回應，直言要這些人「去問蔡英文啦」、「去問817啦」、「去問抗中保台啦」，反應相當猛烈。

國民黨立委謝衣鳳昨（11）日質詢邱國正時詢問，無論兵役要延長多久，邱曾說一定要在元旦之前宣布，因為公告期間需要1年，若是跨過元旦才宣布，就須再延後。邱回應，若是拖到明年公告，就要後年生效，他希望不要延宕太久，以免各界猜測徒增紛擾。邱強調，無法準確說出要在10月、11月還是12月公布，只要各部會談妥了，各部會之間沒有問題，自然要按照程序公告。

網友則在PTT論壇發表文章《這屆高二生說：我們兵役還是4個月吧？》內文指出，據說這屆高二生一聽到兵役延長的消息，紛紛在問：「我們兵役還是4個月吧？」他想問問這說法有無問題？因為目前眾說紛紜，若據目前傳說的從2006年出生開始兵役改成1年，那不就是從這屆高一就開始了？

此文引發熱烈討論，網友紛紛回應：「去問蔡英文啦」、「去問817啦」、「去問抗中保台啦」、「嘻嘻！沒有投票權的一律1年起跳」、「看2024選總統，18歲能不能投票」、「太過分了！可憐哪」、「知道怕了齁？」「那麼愛抗中保台，還不當三年兵」、「不要妄想了，未來只會比一年更多不會更少，因為現在很明顯就是採納美國的意見去調整役期」。