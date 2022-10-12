國泰金(2882)旗下國泰世華銀行10月8日發生ATM、網銀、網銀App及信用卡等相關服務出現延誤情況，除了致歉外，也提出回饋方案，其中，造成好市多結帳癱瘓，國泰世華銀行給予Costco聯名卡友多利金回饋由1％提高為3％，另外，10/12至10/16使用國泰世華銀行ATM進行國內「跨行台幣轉帳」及「跨行台幣提款」交易民眾，提供六次免收跨行轉帳/提款手續費優惠。

國泰世華銀行查明後指出，主要內湖資訊中心大樓於10月8日上午進行電力維護工程所導致，經全力搶修後，於下午1時25分陸續恢復相關交易，下午3時25分所有服務均恢復正常運作。

對本次事件受影響客戶及社會大眾，國泰世華銀行將針對2022/10/12至2022/10/16期間，使用國泰世華銀行ATM進行國內「跨行台幣轉帳」及「跨行台幣提款」交易民眾（無論是否為國泰世華銀行客戶），提供6次免收跨行轉帳/提款手續費優惠（採事後返還入帳機制）。

另外，針對10月8日當天上午10時到下午3時，於好市多賣場進行結帳的國泰世華Costco聯名卡友，就前開時段內之該筆交易金額（含刷卡交易及現金交易），多利金回饋由1％提高為3％。此外，對於10月8日當天採用該行收單服務的商家，另外於10月15日提供該行卡收單手續費減免優惠。

國泰世華銀行表示，與施工廠商訂有合約，均依規定進行設備保養及定期維護。事件發生後，已偕同機電專家啟動調查，將針對機電系統及備援措施進行強化，就廠商責任之追究，將於原因釐清後依約辦理。