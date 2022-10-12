金管會統計，防疫保單2022年截至10月10日理賠金額955.1億元、周增達65.07億元，疫苗保單理賠金額266.14億元、周增達21.05億元，均雙雙上升、分創今年單周次高及第三高，顯示理賠仍未脫離高峰。合計防疫雙險今年以來已理賠達1221.24億元。

金管會統計，目前市面上已無防疫保單產品銷售。防疫保單今年截至10月10日合計承保件數486.77萬件、僅周增0.22萬件，保費收入45.29億元、周增210萬元，較前周新增0.65萬件、572萬元持續減少。

然而，而防疫保單今年截至10月10日理賠件數達245.76萬件、周增15.37萬件，理賠金額達955.1億元、周增達65.07億元，較前周新增11.28萬件、49.06億元再度增加，金額再創單周次高，顯示理賠高峰尚未度過。累計理賠金額已達今年保費收入的21.08倍。

至於保障施打後出現不良反應可能的疫苗保單，目前市面上僅剩2家產險銷售2張、1家壽險銷售1張。今年截至10月10日承保件數241.64萬件、周增0.06萬件，保費收入10.156億元、周增20.9萬元，較前周新增0.28萬件、87.5萬元持續減少。

不過，疫苗保單截至10月10日理賠件數達63.73萬件、周增4.85萬件，理賠金額達266.14億元、周增達21.05億元，較前周新增3.59萬件、15.64億元再度增加，金額創單周第三高，顯示理賠仍未脫離高峰。累計賠金額已達今年保費收入的26.2倍。

為因應理賠產生的現金流周轉壓力，金管會已核准和泰產險增資200億元、富邦產險增資150億元、新安東京海上產險增資147億元、國泰世紀產險增資100億元、中信產險二度增資合計90億元，合計增資達687億元。其中，僅和泰產險目前尚未完成增資。

同時，金管會也核准產險業申請短期借款支應，除了先前已核准的和泰產險、兆豐產險及新安東京海上產險3家外，再新增1家產險公司遞件申請，合計已有4家產險公司因應鉅額理賠而申請短期借款支應。