資本市場劇烈波動導致壽險業面臨淨值蒸發危機，金管會表示，會計研究發展基金會已於7日回函提供參考指引，保險業未來欲進行金融資產重分類，需符合依據IFRS 9相關規範及會基會指引、並應與公司管理階層與簽證會計師共同考量判斷等3大條件。今(111)年於通貨膨脹壓力下，多國央行啟動升息，美國自3月至9月已連續升息12碼(3個百分點)，且年底前仍有可能持續升息，已有多個國際組織提醒短期內大幅升息可能影響金融穩定，加上我國尚未接軌IFRS 17「保險合約」，資產面反映保險業持有債券價格下跌，惟負債面尚未以公允價值評價，無法完全反映升息對資產與負債之影響，故部分保險業擬改變管理金融資產之經營模式。

今年以來多國央行為壓抑通膨而啟動升息，其中美國聯準會半年來連續升息達3個百分點，且年底前仍可能再度升息，造成全球股債市劇烈波動，已有多個國際組織提醒，短期內大幅升息可能影響金融穩定。

而台灣因尚未完全接軌IFRS 17「保險合約」，資產面雖已反映保險業持有債券價格下跌，但負債面尚未以公允價值評價，無法完全反映升息對資產與負債影響，使持有龐大股債部位的壽險業面臨空前淨值蒸發風暴，並期盼依規定啟動資產重分類，避免評價波動影響淨值。

保險局副局長張玉煇表示，會基會7日已回函提供參考指引，保險業若規畫進行金融資產重分類，如將透過其他綜合損益按公允價值衡量（OCI）的債券部位改為按攤銷後成本衡量（AC），應依IFRS 9相關規範及會基會參考指引辦理。

張玉煇強調，個別公司能否進行金融資產重分類，仍應由公司管理階層與簽證會計師，共同考量實際對金融資產管理模式及相關事證進行判斷，管理階層必須能清楚解釋經營模式改變的合理性及留存佐證，相關程序及資訊揭露並應依保險法及證交法相關規定辦理。

張玉煇表示，由於金融資產重分類屬於會計政策、並非金管會監理措施，因此若壽險業進行金融資產重分類，不須向金管會報備。同時，為維持保險業資本穩健，張玉煇表示，對於進行金融資產重分類的保險公司，將要求提列特別盈餘公積，避免重分類使分派股利增加。

不過，證期局副局長張子敏指出，若公司確定變更經營模式、欲進行金融資產重分類，已屬於需發布重大訊息公告範疇。無論是上市櫃公司或公開發行公司，對於進行金融資產重分類均有一定規定，如需在董事會決議後一定時間內發布等，提醒各公司留意。