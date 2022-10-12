台積電創辦人張忠謀說如果發生戰爭，「台積電會被摧毀，所有一切都難逃被毀」。（本報系資料照片）

蔡英文總統10日反駁半導體製造聚集在台灣是風險的說法，會持續維繫台灣在半導體尖端製造的優勢和能量，同時也會協助全球在半導體供應鏈重整上進行最佳的配置。而美國CBS電視台《60分鐘》10日播出台積電創辦人張忠謀接受專訪內容，張指出，「如果發生戰爭，台積電會被摧毀，所有一切都難逃被毀」。《盧秀芳中天辣晚報》11日到街頭進行訪問，有年輕人就說「他比誰都瞭解台積電，是滿有可信度」、「如果開戰，根本不管你是不是台積電，要打就會打了」。

張忠謀接受CBS專訪表示，也許是台積電供應很多晶片給世界，或許有人會克制、不動武；如果「那個人」首要目標是經濟福祉，「我認為他們會節制不攻打台灣」。主持人再詢問，假若中國占領台灣，用「一個中國」把台積電國營化該怎麼辦？張回答說：「如果發生戰爭，台積電會被摧毀，所有一切都難逃被毀」。

對此，《盧秀芳中天辣晚報》派出辮子妹到信義區街頭詢問民眾，對於「張忠謀表示，兩岸若開戰，台積電會被摧毀，你覺得？」有年輕人表示，「要打就打了，不可能避開台積電」、「就算護國神山，也是只能保護公司裡面的人，對於人民也只能放生」、「為什麼很多人覺得兩岸開戰，我們有機會，不是應該要和平共處嗎？我們到底拿什麼資本跟人家打仗」、「它是護國神山，可是不能一直去挑釁這個話題」。

另外有一名年輕人表示，「現在很多年輕人的感想吧，當兵要當四個月很多人哭天搶地，那接下來恢復成兩年，他們更會去躲兵役，那你說這種年輕人到底怎麼打仗，我是年輕人啊，我一點都不想打仗，哪有在現在這個社會你還要打仗的」。

也有另一派民眾認為，「有台積電大陸可能會因此猶豫」、「大陸還是會有疑慮吧，護國神山有辦法保護台灣，因為大陸沒學起來」。