俄烏戰爭爆發，台灣兵役是否延長討論不斷，之前傳出國防部擬讓民國95年出生的役男的役期改為1年，國防部長邱國正日前宣布將在年底前公布兵役延長方案。一名男網友表示，弟弟是民國95年1月1日凌晨2點出生的元旦寶寶，若役期真的改為1年，那晚2個小時出生的他，將要多當8個月的兵，引起網友熱烈討論。

一名男網友近日在Dcard上分享，他的弟弟在民國95年1月1日凌晨2點出生，是個元旦寶寶，乍聽很吉祥，但是差了2小時出生很可能就有截然不同的命運，因為近期國防部提出要將兵役的時間從現在的4個月，延長為1年，等於弟弟可能需要多當8個月的兵，導致弟弟的心情很不好。

貼文引起網友討論，「先幫民國82年出生的人哭哭！82年12月31日出生要服一年義務替代役，但是83年1月1日卻只需要服4個月的義務役」、「我出生時間民國82年12月31日的晚上11點多，義務役預官退」、「92年的路過，現在還在找辦法逃」、「身為82年為他們致敬」、「越抗拒越難過，其實1年一下子就過了」。

也有網友吐槽說，不過就是去服兵役而已，而且短短1年而已，沒必要這麼沮喪或是崩潰吧？「就當個兵而已，也要PO這種沒意義的文章」、「很好啊，才一年而已，是多玻璃啊」、「在那叫什麼，七年級肥宅，都要去第二次教招了」、「與隔壁『鄰居』韓國相比，台灣的役期真的很短」。