45歲知名男星陳家逵有許多代表性的戲劇作品，演技實力備受外界肯定。在感情生活方面，他在2017年和小10歲且同為舞台劇演員的妻子周羿（原名：周羿汎）結婚後，去年底突然自爆結束4年的婚姻，沒想到事情過了快一年，前妻突然指控陳家逵婚內出軌、言語暴力等等。對此，陳家逵做出回應，澄清是誤會一場。

周羿最近在社群平台自爆與陳家逵離婚的內幕，據《鏡週刊》報導，她在離婚半年後，突然有一位化妝師向她的朋友自爆，當小三長達2年之久，周羿得知真相感到晴天霹靂「本來我以為我快好了，沒想到在離婚半年後聽到這種事，我還是內傷了好久」。

周羿在IG上表達心聲。(圖/周羿 IG)

周羿自述在這段關係中變得很卑微，除了病情折磨外，還要忍受陳家逵的言語暴力，經歷「罹癌、離婚、家暴、背叛」，提到陳家逵曾說過「像你（周羿）這種人，我去外遇都合理」、「如果不是我，妳覺得有誰要找妳演戲？」等羞辱字句，讓陳家逵暖男人設崩塌，而在分開後的一年，也讓周羿也意識到「是我的軟弱讓這些悲劇發生」。

雖然周羿離婚後才得知婚姻有第三者的介入，但她也積極地向大家表示自己過得很好，所有的悲劇已經結束，她也感謝一路上有家人與好友的陪伴，更許下對自己的諾言，「我會全面改寫我人生的劇本」。對此，陳家逵經紀人回應，有和周羿聯繫上，發現此事是誤會，「周小姐解釋說她在自己臉書抒發情緒，經過瞭解發現是誤會後也隨即刪文了」。