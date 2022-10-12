臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

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俄羅斯自10日起，以飛彈無差別襲擊烏克蘭首都基輔及其他非軍事目標，摧毀烏克蘭的能源基礎設施，造成10餘人死亡、近百人受傷。我外交部發言人歐江安昨（11）日表示，中華民國台灣政府對俄違反聯合國憲章以和平方式解決爭端原則，並構成《羅馬規約》戰爭罪及侵略罪等暴行「予以強烈譴責」。此說法引熱議，大批網友更留言極盡嘲諷。

外交部昨日召開記者會表示，針對烏克蘭遭轟炸釀多人傷亡，歐江安表示，我政府表達誠摯哀悼及由衷慰問，俄軍血腥非人道的攻擊行動，讓世人看見俄羅斯威權政府以武力非法擴張、侵略踐踏他國領土、恣意戕害人權的邪惡本質。

歐江安強調，我政府鄭重呼籲俄羅斯尊重烏克蘭主權獨立及領土完整，盡速以和平及理性的對話化解爭議，而台灣也再次堅定支持民主陣營一致反對俄羅斯入侵烏克蘭的立場，將共同捍衛以規則為基礎的國際秩序，以維護全球的和平與穩定；台灣也會與理念相近國家合作，採取必要的因應作為，協助烏克蘭守土衛國，讓烏克蘭人民早日恢復往昔平靜的生活。

此消息掀起熱烈討論，網友湧入PTT論壇、《TVBS 新聞》、《yahoo!新聞》與臉書相關連結留言：「譴責得很強烈」、「笑死！這句還真霸氣」、「所以要派兵去支援了？」「剛好叫那些兵役延長到１年的年輕人們，去支援烏克蘭」、「是，戰爭是殘忍的！我們也強烈譴責塔綠班把台灣帶到戰爭的邊緣！」「美國威脅要摧毀台積電設備，外交部怎麼就不說話」、「這個政府一指指別人暴行時，殊不知四指正指向自己」。