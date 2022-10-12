新北市中和區一名42歲男子，昨(11日)晚8時許被剛返回家中的姐姐發現倒臥血泊中，家人急忙報案，警方趕抵發現現場慘狀，立刻封鎖現場進行調查，經檢察官勘驗，從門口監視器確認沒有人出入住處，且地上血跡痕並非外力拖行，疑似為死者臨死前爬行、掙扎求救所致，初步研判無外力介入。

據了解，男子平常和媽媽住在南華路家中，近日媽媽回金門老家，剩他一人在家，今日出門釣魚，和姐姐約晚上8時一起吃飯。但姐姐晚上遲遲沒等到人，也沒聯絡上，急忙返家，沒想到門一開弟弟已經死亡。

警消趕抵現場後，發現男子全身刀傷集中在胸口，共10處刀傷，疑脖頸上一刀致命，發現時已明顯死亡，而菜刀落在他身旁，家中到處是血，有匍匐血痕，顯現男子死前曾有掙扎，血液幾乎流乾，其中脖子傷勢最為嚴重，出現幾乎刺穿狀況。

警方調閱監視器，發現從男子中午返家到被發現死亡過程中，無人出入其居住樓層，加上現場無打鬥痕跡、門口沒有血跡，初步研判並無外力介入情形，但確切案情仍待檢警進一步釐清。

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