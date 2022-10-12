很多人月薪不到5萬，卻有人光支出就是5萬的2倍有餘。一名網友自稱33歲，每月支出逾10萬元，「搞到我不敢娶老婆，女生看到我這種的，就算有意思也會嚇跑吧」。不過他的支出明細卻暗藏玄機，公布後慘遭罵翻。

「我才33歲，每月要支出那麽多」，原PO分享，他光是1筆房貸、4筆信貸，每月要償還4萬5877元，另外還有店租１萬元、車貸近1.5萬元，以及看護費3萬元，全部加一加約10萬元。

他大嘆經濟壓力大，導致不敢結婚娶老婆。不過多數網友們認為「咎由自取」，質疑他為什麼借那麼多錢，搞到一身債務，「不知道該同情你，還是要說你活該」、「很明顯都是你自己的問題」。

也有人鼓勵原PO，「還好吧，有房有車已經很厲害」、「如果你每個月能賺2、30萬，其實月花10萬真的還好」；「你的信貸要不要考慮整合？至少利息省一點」、「看起來最大支出是貸款，試著多還一些，後面壓力比較小」。