國民黨台北市長候選人蔣萬安日前在台灣氣候行動博覽會上，發表對氣候治理政策的想法，並針對減碳部分提到國外有深蹲換免費搭公車的案例，結果引起各界討論，還被其他對手大作文章。對此，國民黨新北市議員葉元之表示，民進黨台北市長候選人陳時中想要酸人，結果被迴力鏢打到自己，曝露對台北市政的無知。

陳時中日前針對「深蹲換免費公車票」一事發表意見，認為深蹲對於長輩或肢體不便者有難度，稱無法理解蔣萬安的想法；葉元之則指出，深蹲換免費車票根本不是蔣萬安的政見，而是蔣在研討會上提到的國外案例，是在鼓勵民眾搭乘大眾交通工具及提倡運動。

「陳時中是有什麼毛病嗎？」葉元之強調，就算未來台北市真的要推「深蹲換免費車票」，長者也根本不用蹲，因為台北市的長輩有敬老卡可以使用，搭乘公車本來就不用錢，何須做深蹲？

葉元之說，陳時中想藉機酸別人，沒想到卻被迴力鏢打到自己，曝露了他對台北市政的無知。