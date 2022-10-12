苗栗縣頭屋鄉獅潭村59歲李姓男子昨天11日14時54分許，持菜刀在街上揮舞，隨機砍傷70歲陳姓、71歲楊姓2位老婦，附近居民趕緊報案，員警獲報後到場將李嫌壓制，所幸受傷的2名老翁目前沒有生命危險。

李姓男子雙手持菜刀在住家附近路上不斷揮舞，警方獲報後趕到現場，趁隙將李男手中菜刀擊落後，一度在地上扭打，最後順利壓制。(記者爆料網提供)

李姓男子雙手持菜刀在住家附近路上不斷揮舞，警方獲報後趕到現場，趁隙將李男手中菜刀擊落後，一度在地上扭打，最後順利壓制。(記者爆料網提供)

李姓男子雙手持菜刀在住家附近路上不斷揮舞，警方獲報後趕到現場，趁隙將李男手中菜刀擊落後，一度在地上扭打，最後順利壓制。(李京生翻攝)

據了解，李嫌及受傷的2位老婦都住在附近，雙方並無恩怨，至於李嫌犯案動機，警方尚在釐清了解。

李姓男子雙手持菜刀在住家附近路上不斷揮舞，警方獲報後趕到現場，趁隙將李男手中菜刀擊落後，一度在地上扭打，最後順利壓制。(記者爆料網提供)

苗栗警察分局頭屋分駐所當時獲報後，立即派遣多名警力趕抵現場，到達後發現李姓男子手持2把菜刀，在大馬路上大叫揮舞，員警怕犯嫌情緒失控危及路人，因此其中1 人先以辣椒水朝犯嫌噴灑，再趁其不注意持警棍將手中菜刀擊落，其他員警則迅速上前壓制，順利制伏李嫌。

李嫌也因在制伏過程中頑強抵抗，造成多處擦挫傷，目前在醫院留院觀察，警方也派員警在醫院戒護。而遭砍傷的2名老翁分別手部、頭部受傷，所幸送醫後無大礙，目前持續治療觀察中。

因李嫌持刀砍傷路人行為，造成地區居民人心惶惶，警方將在李嫌出院後，依殺人未遂、傷害、恐嚇公眾罪嫌，移送苗栗地方檢察署偵辦，並建請將犯嫌強制就醫及預防性羈押，以維護地區治安安寧。

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