國泰金(2882)9月稅後淨利11.2億元，主要仍受產險子公司反映防疫保單影響，累計前三季稅後淨利541.8億元，每股盈餘3.81元。

子公司國壽9月稅後淨利23億元，前三季稅後淨利達467.6億元，較去年同期減少，主因去年投資收益基期較高所致。9月受到美國最新通膨數據意外攀升，Fed於貨幣政策會議升息3碼並重申鷹派立場，同時調高升息預期並下修經濟展望等不利因素衝擊，導致股債雙雙重挫，美元大幅攀高，令金融市場再掀動盪。

面對高波動金融局勢，國壽今年以來穩定收益顯著提升，9月台幣匯率大幅走貶4.1％，累計至9月底仍為避險利得，外匯價格變動準備金餘額已逾500億元，皆為投資績效帶來正面助益。

國壽持有大量支應保險負債之長天期固定收益資產，近期淨值波動主要來自今年利率彈幅可觀，導致資產面的債券出現資產評價損失，但公司資產品質良好，持有債券的信用水準及流動性沒有問題，仍正常收取本金與利息，並未產生實際損失，不因短期財報淨值下滑而影響正常營運。國壽9月財務績效自結數試算，以IFRS 17評價負債公允價值後之淨值比大於5％，優於現行財報且波動相對平穩，更能體現資產負債匹配之效果。

國泰世華銀行9月稅後淨利24.4億元，累計前三季稅後淨利209.1億元，較去年同期成長11％。受惠於央行升息、今年以來放款穩健成長及外幣有價證券價量均增，累計淨利息收入較去年同期成長達23％；累計淨手收維持穩定。截至今年9月底逾放比率為0.09％，備抵呆帳覆蓋率為1855％。

國泰產險9月稅後淨損34.7億元，累計前三季稅後淨損111.6億元，單月及累計虧損仍受防疫保險賠款與提存準備所影響。因疫情持續演變，9月單月已賠付41.0億元、累計前9月已賠付165.9億元(考量再保分出後自留賠款為135.7億元)，未報或已報未決案件持續動態提撥賠款準備22.4億元；近期疫情仍處於高原且防疫政策陸續調整，後續會密切關注並隨時調整賠款準備。