亞泰金屬工業(6727)第3季合併營收為4.03億元，季增9.51%，為歷年同期新高，亞泰金屬目前進行的二廠建置工程，預計明年上半年開始加入生產，除提升整體產能，並可望提高自製率，預期對毛利率提升將產生助益，今年及明年營運可望維持穩健成長。

亞泰金屬為高階含浸設備廠，多年來致力於以自主研發技術，提供國內外客戶各項高性價比的R2R材料相關生產設備及服務，近期更跨足半導體產業，成功開發高階IC載板基材含浸設備，已獲得國內及大陸CCL大廠客戶的青睞，打破長期由日商壟斷局面，公司自主研發的高階IC載板基材含浸設備於今年上半年陸續進入設備安裝及測試階段，並自第3季開始認列營收獲利，今年第3季合併營收為4.03億元，季增9.51%，年增27%，亞泰金屬表示，部份設備的安裝測試作業受到大陸疫情封控影響，致驗收進度有所遞延，但第3季仍創今年單季及歷年同期新高，累計前3季合併營收為11.18億元，年增11.53%，創下歷年同期新高。

以目前客戶驗收進度來看，亞泰金屬表示，全年高階IC載板基材含浸設備佔整體營收比重達3成以上目標不變；公司另一項主力產品－直立式CCL含浸設備在第3季的認列金額，亦較去年同期增加，以目前下游客戶安裝進度來看，全年營收雙位數年增率成長目標可期。

亞泰金屬近期再成功開發的新款銅箔後處理設備，將於第四季正式出貨，預估明年可以認列營收獲利，為CCL上游材料生產設備實現增加國產化的里程碑。

亞泰金屬表示，目前公司對設備驗收進度的掌握度可達2024年，預期後續驗收作業陸續完成後，營收獲利認列的遞延效應將可持續到明年，明年業績展望預期不致受目前景氣衰退疑慮影響。

為因應訂單成長及新產品線拓展需求，公司目前進行的二廠建置工程，預計明年上半年開始加入生產行列，除提升整體產能外，並可望提高自製率，預期對毛利率提升將產生助益。