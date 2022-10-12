金管會、會計研究發展基金會同意壽險業適用「資產重分類」，南山人壽率先宣布，已在9月30日前變更經營模式，遵循IFRS 9規定，資產重分類日為今年10月1日，淨值比估可回升至逾5％。

南山人壽表示，面對全球金融環境劇變，經濟局勢難以預測的情況下，公司勢須依其經營目的、模式作出必要因應及調整，以期能確保對保戶之權益及長期承諾，並符合法令規範。公司已於9月30日前變更經營模式，資產重分類日應為今年10月1日，資產重分類後，淨值將不受利率變動產生重大影響，淨值比估計可回升至5％以上。

南山人壽公告自結獲利，受惠新台幣貶值，南山人壽出現匯兌利益，再加上穩定經常性收益，9月稅後淨利58.83億元；前三季稅後淨利508.82億元，每股盈餘3.68元。

南山人壽9月新契約保費39億元，以傳統型美元商品為銷售主力，加上持續推出符合民眾醫療照護需求商品，短年期醫療險商品同樣有所成長。