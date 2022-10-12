小編今（12）日精選5件不可不知的國內外財經大事。台積電ADR周二（12日）再暴跌5.9%，累計三個交易日慘殺16%。外資圈人士分析，台積電股價弱勢主因有三：首先，美國聯準會（Fed）鐵了心升息，美股連日大幅回檔，衝擊亞股表現，台股大跌環境中，台積電作為最大權值股容易被提款。其次，台股自年初高點回落迄今，台積電股價亦從逼近700元慘摔至目前的「4」字頭保衛戰，市場信心較不足，低接買盤也不會太過積極。最後，美國祭出管制禁令後，儘管中信投顧等機構估計對台積電營收影響不到5％，但市場仍擔心長遠變數，機構法人出脫持股壓力陡增。

【1】台積電守400元 外資不悲觀

台積電法說召開前遭遇美股大跌，以及美國升級半導體管制打擊大陸先進製程發展雙重衝擊，400元股價整數關卡、10兆元市值二大關鍵密碼岌岌可危，惟花旗環球、野村、里昂等外資券商強調，台積電所受實際影響在可控範圍，憑藉強大技術領先優勢，可望秀一波支撐力。

【2】台股狂洩今起擴大限空令

台股11日跌點創下史上第七大跌點，金管會宣布擴大限空令。金管會11日晚間緊急宣布兩項措施，決定自10月12日起，每日盤中借券賣出限額自20％再調降為10％；上市及上櫃有價證券最低融券保證金成數由100％再拉高至120％。這也是金管會10月1日啟動第一波限空令後，再推「升級版」。

【3】半導體只是前菜 10大科技產業剉咧等

美國對中國大陸祭出半導體制裁，將實施最新一輪出口管制措施，消息一出，全球科技股全面走弱，台積電股價昨暴跌8.33％、收盤401.5元，面臨400元大關保衛戰；熟悉國際經貿關係的學者表示，兩岸紅利將消失，對半導體制裁只是前菜，還有涉及中美兩強競爭消長的PCB（印刷電路版）、電動車、電池等10大科技產業，現在全部「剉咧等」，未來為遏止中國生產力，恐將接力出現相關貿易手段。

【4】全球明年經濟成長預測 IMF下修至2.7％

國際貨幣基金（IMF）11日公布最新《世界經濟展望》報告指出，受到俄烏戰火延燒、通膨升溫與疫情拖累，全球經濟前景黯淡。IMF將全球2023年經濟成長率預測從7月時預估的2.9％下調至2.7％，此為2001年以來最疲弱成長，今年維持於3.2％不變。至於台灣今年經濟預估成長3.3％，明年成長2.8％。

【5】摩通CEO迪蒙：Fed續升息 標普恐再崩20％

摩根大通執行長迪蒙（Jamie Dimon）周一警告，聯準會（Fed）若持續升息，美國經濟六至九個月內會陷入衰退，美股標普5百指數很可能會再崩跌20％。