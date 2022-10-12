公民監督國會聯盟最新統計，立法院開議2周，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬未參加任何一場所屬委員會召開的會議。鄭運鵬對此回應，的確因為市長選舉的關係，在立法院的質詢上面會有時間不足，這點請大家可以理解見諒。國民黨台北市前議員羅智強則狠酸：「可是鵬鵬，蔣萬安也在拚選舉耶，他可都有出席喔！」獲得逾7000個讚，大批網友對羅的「神回」拍手叫好。

針對鄭運鵬缺席立院開議一事，國民黨桃園市長候選人張善政昨（11）日表示，鄭4度缺席立法院質詢，再度凸顯他雖有立委名義，但完全沒替桃園地方做事。無黨籍桃園市長候選人鄭寶清則批鄭運鵬「這是非常離譜的政治失職行為」，已愧當桃園立委，認為他應辭去該職務。

羅智強昨日則在臉書發文，引述鄭運鵬被抓包都沒參加立院會議的回應，狠酸道：「可是鵬鵬，蔣萬安也在拚選舉耶，他可都有出席喔！」

羅智強的文章獲得超過7000個讚、破500則留言與超過100次分享，迴響熱烈。網友紛紛表示：「雙標黨！自己做什麼都可以？觀感不佳」、「典型的雙標黨特色啊！嚴以待人寬以律己啊」、「乾脆辭立委，專心選市長吧！不要再讓民進黨民調再繼續往下掉了」、「鵬鵬真有你的，這樣也能說出口」、「綠營全面執政，沒有他那一票法案也是會通過，他們不會在意，反正選上後誰敢說什麼」。