中信金(2891)9月稅後純益35.21億元、年減4.9%，前三季稅後純益370.5億元、年減20.3%，EPS為1.85元。核心子公司中信銀在無一次性獲利挹注下，9月單月大賺55.3億元、年增92.5%，金額創下驚人單月獲利紀錄。中信銀行9月稅後純益55.3億元、年增92.5%，中信金控財務長邱雅玲表示，主因升息趨勢下，淨利息收益（NII）走高，中信銀行9月單月的NIM，隨著美台持續升息，已經走高到1.63%，創下今年新高。

中信銀本周也宣布與永豐餘攜手打造區塊鏈供應鏈金融平臺，使企業、銀行、供應商或客戶可有效率地啟動撥款機制，今年第三季成功協助永豐餘工業用紙、中華紙漿的供應商順利融資，初期每月平均撥款數億元至數十家供應商，在疫情期間協助供應商穩定現金流，使永豐餘供應鏈更加堅實。

而中信證券積極協助臺灣企業加入資本市場，本周宣布主辦輔導中信造船（2644）於（11）日登錄興櫃交易，興櫃登錄價為58元，盤中最高達100元，漲幅逾72%，首日表現亮眼。

中信造船1973年成立，擁有中信、新高、高鼎、順榮四座造船廠，另有花蓮廠負責船舶維修業務，船廠面積總計19.1萬平方公尺，規模僅次於台船（2208），今年上半年合併營收新臺幣21.78億元，每股盈餘1.3元，已超越去年全年獲利，8月合併營收為新臺幣4.67億元，年增率達122%。近年受惠政府國防自主意識抬頭及促進造船產業發展政策方針，海軍及海巡逐步釋出大量國艦訂單，2018年中信造船拿下海洋委員會81艘巡防艦艇國造訂單，金額達新臺幣215億元，在手訂單能見度直至2027年。