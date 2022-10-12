43歲演員王信翔出演過許多經典的八點檔，更是《戲說台灣》的固定班底，2014年曾因爭議事件暫退演藝圈，沉澱了3年後，在2017年開始在夜市擺攤賣燒烤。近來他雖已回歸演藝圈，且陸續都有在拍《戲說台灣》等作品，但時不時仍會見到他在夜市賣燒烤的身影，而他的臉書也會分享擺攤資訊，積極樂觀的過每一天。

王信翔約在2000年出道，許多的戲劇包括《台灣阿誠》、《關鍵時刻》系列作品都能見到他的身影，但在歷經爭議事件後，暫時消失在螢光幕前，直到今年７月在《戲說台灣》作品「金鰍拚烏鱔」中，他穿上金色系列的古裝，飾演金鰍仙一角，雖然已經慢慢回歸演藝圈，但王信翔仍會到夜市工作，臉書也毫不避諱的分享自己演出的作品與近況。

回顧過往的爭議事件，王信翔在演藝圈一直很低調，豈料，他與計程車友人去買檳榔，在臉書PO文還拍了西施照片：「2粒50，我要可以摸、可以看的。」遭檳榔西施指控他性騷擾，事後王信翔雖3度道歉，卻仍遭到電視台封殺。有媒體問起虧妹事件，王信翔笑說他已釋懷，還調侃自己：「別人上新聞，知名度很快打開；但我一上新聞，雖然爆紅，卻讓我失業。」

身為演員又在夜市擺攤，王信翔時不時就會預告自己每周的工作行程，也樂於和民眾拍照、互動，看起來相當親民，許多網友也十分喜歡跟王信翔互動，每次王信翔的貼文底下都會有大批的支持與鼓勵，「翔哥超帥」、「加油」、哥辛苦你了記得吃飯多喝水補充水分」。