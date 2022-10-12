南韓「元祖男團」神話成員申彗星11日被爆出二度酒駕，還將車醉停在路中央，他所駕駛的車輛還被發現竟是「贓車」，令外界相當震驚。對此，他的經紀公司出面承認他確實酒駕，但「醉到不知餐廳泊車員工給錯鑰匙」，豈料聲明公開沒多久，就遭餐廳員工出面打臉，揭發他與經紀公司都在說謊，再度引發關注。

根據南韓媒體《YTN》報導，申彗星的經紀公司發出道歉聲明後沒多久，餐廳方就對外表示「幫忙停車的員工並沒有拿鑰匙給申彗星，而是申彗星離開時隨意將插著鑰匙的車輛直接開走」，甚至將停車場的監視器畫面提交給警方當作證據，直播駁斥申彗星以及其經紀公司的說法。另外，報導中還提到，申彗星當時擅自開走的車型，與他自己的車完全不同，在事發當時，提供代理停車服務的員工也早已下班，根本沒有職員替他牽車的事情。而消息一出後，再度引起外界議論紛紛，粉絲也對申彗星的所作所為大感失望。

事實上，申彗星在2007年時就曾因酒駕鬧上新聞，如今又因酒駕拒絕酒測，還開著贓車趴趴走被逮，讓許多人看了直搖頭，雖經紀公司LIVEWORKS COMPANY緊急出面緩頰並道歉，仍受到大批網友撻伐，認為申彗星死性不改還大言不慚，而經紀公司也只是「提油救火」越描越黑。

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