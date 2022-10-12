一名女子小美（化名）指控北市某學院當任講師的阿文，在明知她患有精神疾病，竟假借宗教之說，稱菩薩指示要進行20次雙修方能治病，且她身上有九天玄女的武神器要傳遞等語，要她配合接受性交治病。檢方依強制性交罪起訴，一審桃園地方法院判阿文無罪，二審台灣高等法院認為積極證據不足而駁回，可上訴。

據判決書指出，阿文在北市某學院擔任講師，開辦創意冥想、感知力開發、心靈內化力、環境力超連結、多重宇宙連結、意識軸控制學、靈學場域轉譯與解析等講座；小美指控阿文在明知她疑罹憂鬱症，並有頭痛、暈眩、食慾不振、乾嘔等症狀，即假藉接收自地藏王菩薩及多位神明關於小美訊息為由，且表達「事情很大條」等語，逐步以宗教神力之說，迷惑恫嚇她。

阿文自稱其前為玉皇大帝，小美則為天妃，菩薩指示要進行20次性行為始能治癒其病，這是為了眾生大業，其等前在天庭已講定，且小美病症係因身上有九天玄女的武神器要傳遞予其之故等語，阿文以此自稱具有宗教神力，藉口小美與其性交具有宗教上及醫療上之利益，導致小美誤信，壓制正確決定之意志能力，同意接受性交治病，兩人於108年12月至隔年6月間，在桃園、高雄、臺中等多處飯店發生共20次性行為。

一審法院審理後，因檢方查無實證阿文有違反對方意願性交，判無罪。二審高等法院審理後，法官根據雙方LINE對話紀錄內容，認為兩人間之男女交往關係及愛戀情愫，至為明顯，且小美還稱呼阿文為「大叔男友」，甚而不避諱與其討論性行為過程，若小美遭阿文以違反意願之方式發生性交行為，理應極度恐懼或厭惡與其相處，但小美卻多次對其表達思念之情，且會因為缺乏對方陪伴而有失落之情緒反應，兩人互動與一般男女朋友無異。

再者，法官認為小美在前往精神科就診前，只有憂鬱傾向，並不是罹患精神疾病或智識能力低於常人，她選擇相信阿文並與其交往發生性行為，是有自主能力的，因此認定阿文性侵未成立，再度判決無罪。