年底九合一選舉備受各界關注，其中在新北市，外界普遍認為現任市長侯友宜可憑藉著自身的高支持度順利連任，資深媒體人韋安更預言，靠著「苦行苦幹」，侯友宜的政治量能不僅可外溢、為藍營累積底氣，更可爭取到2024總統大選翻轉的機會。

韋安今（12）日在臉書發文，直言近期一直有「侯友宜的民調贏對手30%以上，深藍支持者會覺得穩贏，或是對侯友宜『有想法』，所以最後可能不會出來投票」的說法，但這除是對手陣營的分化，同時也想太多了。

韋安指出，侯友宜雖然沒有多說，但始終有著「好好做事」的態度，繳出了亮麗的政績，「就是踐行故總統蔣經國『今天不做，明天就後悔』風範，追隨他以民為先的精神」，韋安表示只有這樣，人民才會給國民黨機會。

另外，韋安提到，侯友宜始終是「中華民國」的堅定信仰和捍衛者，大家都看在眼裡，且藍營有戰力的中生代，越來越認同、支持侯的大局觀，也會和他站在同一邊，堅定地支持他。

因此韋安認為，侯友宜靠著「苦行苦幹」不僅贏得了高民意支持，並且外溢為整個藍營累積了能量和底氣，爭取到可以在2022年九合一選舉大贏、2024年總統大選翻轉的機會。