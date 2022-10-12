54歲港星鄭伊健2013年和小6歲的蒙嘉慧結婚，今年4月港媒報導，鄭伊健夫妻將事業重心移往日本，在福岡開了房地產公司，似乎打算離開香港，移民日本。對此，鄭伊健沉默半年後，最近受訪澄清不是事實，他無奈說：「原來不在網上就代表離開了」，更強調：「我需要自己的空間，不需要（在網上）報到。」

鄭伊健外型帥氣，出道後緋聞不斷，早年曾陷入三角戀，周旋在舊愛邵美琪和新歡梁詠琪之間，被外界稱為「雙琪奪麵」，2006年和梁詠琪分手，7年後與蒙嘉慧結婚，當年他以「6個好」形容蒙嘉慧總是默默支持他的工作，連續兩晚參加他的演唱會，兩人價值觀相同，也說好不打算生小孩。

蒙嘉慧最近在日本生活工作，曾低調曬出鄭伊健背影。（圖／翻攝自蒙嘉慧 Yoyo Mung臉書）

近年蒙嘉慧與鄭伊健花了百萬在日本福岡開設房地產公司，蒙嘉慧更為此考了日語檢定，工作人員還曬了蒙嘉慧答錯一半的考券，虧她要多用點心，半年前蒙嘉慧在臉書分享日本的Google地圖，坦言對當地仍不熟，但會努力弄懂，寫下：「終於要工作，但回自己的公司還得問google大神怎麼走」，並笑說自己不會進會計部門，「真的好喜歡工作」。

而對於移民傳聞，鄭伊健最近受訪表示自己人還在香港，沒有「棄守」家鄉，夫妻倆一人在香港、一人在日本，因蒙嘉慧到日本求學，大家便猜他也離開了，但他只是低調的在香港生活，需要自己的空間，「在哪裡出現是可以選擇的，我選擇靜靜地做一件事情」。