影一(8458)董事會選出前台泥總經理李鐘培出任公司執行長，負責規畫影一公司未來發展藍圖。在其上任後，立即宣布推出影一改組後第一部作品「角頭」電視影集。在李鐘培帶領的新團隊進駐後，因應公司未來多元化發展，今年度影一在市場上陸續籌措超過3億元現金，除投入「角頭」電視劇集製作外，也期待影視市場優質IP能與影一合作，作為後續下一個主力作品，預期影一明年將有機會挑戰獲利。

李鐘培為前台灣匯豐銀行總裁，因本身對於文創、影視的熱情，於9月中出任緯來電視董事長後，在能率集團多次協商邀約下，這次董事會除了擔任影一製作所的董事以外，也同意擔任影一新任執行長。未來將運用其過去金融圈背景，以及帶領台泥轉型跨入循環綠能經濟經驗，讓影一公司跳脫過去傳統影視公司營運思維，充分運用影一不同於其他影視公司資本市場優勢，以協助台灣優秀影視作品能夠發光發亮。

此次改選除了李鐘培擔任董事及執行長以外，魔汁電影製作公司也取得三席董事，其中，董事長將由魔汁電影製作製作指派由周哲毅擔任，周哲毅同時也是能率集團財務長。

原本大股東能率集團將指派董俊毅擔任一席董事，能率除了維持原本持股外，也持續運用集團在日本及在台灣長期深耕影視的資源協助影一往有獲利及有內容的影視集團發展。

在李鐘培上任同時，影一也宣布取得「角頭」故事原創團隊授權IP，將進行電視影集拍攝製作，預計2023年第四季上映。「角頭」系列電影在台灣已經上映三部電影，票房節節高升，2021年最新上映「角頭-浪流連」台灣票房高達1.6億新台幣。而本次角頭監製張威縯基於希望台灣影視能跳脫過去傳統發展思維，因此選擇與影一公司共同發展，將故事IP授權與影一公司，預計將製作電視影集於電視或是OTT平台播放。另外，影一也宣布投資九把刀的新作「請問，還有哪裡需要加強」。

籌資方面，影一計畫在今年底前再辦理現金增資，讓影一有更充沛的資金來投入並製作更多好的電視電影作品，影一從2014年上興櫃後每年平均都製作並推出一兩部電影，希望能將台灣電影朝多元的影視產業發展，此次影一公司改組重新定位公司發展方向，並引進新經營團隊，由原僅自製電影朝向影視多元平台發展，除了與好萊塢合作協助拍攝「台北愛之船」以外，並積極把原來公司所擁有的IP重新商談，並將在後續推出電視電影作品。