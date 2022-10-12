受惠房市、車市與人力服務線上需求提升，數字(5287)9月合併營收1.66億元，年增15％。公司持續提高市場滲透率優勢，加上暑期遊戲、服務業人力需求擴增，第三季合併營收達5.07億元，創歷史新高，累計前三季合併營收14.43億元，年增19％。

數字科技9月合併營收1.66億元，年增率15％，主要成長動能為，591房屋提供多元不動產物件選項，加上豐富的房市資訊及資訊透明化，深耕自住買盤市場，而8891汽車，因新車交車不足，提高中古車市場需求，以及518熊班、Tasker出任務及小雞上工等人力資訊服務，因受惠國門將開，旅遊、飯店、觀光、交通等業者，重啟人才招募需求，帶動591、8891與人力服務9月營收年增率雙位數成長。

數字科技第三季合併營收5.07億元，年增率20％，成熟平台與新創平台多項營運引擎啟動，591房屋，持續提供更多元服務，帶動營收增長，結婚吧受惠國內防疫政策逐步鬆綁，飯店業者搶攻新人婚宴市場，以及暑假期間，服務業打工需求提升，且針對逐步解封各大產業人力需求重啟，518熊班以服務業產業為主打，快速提供企業求職者履歷媒合服務，推升公司第三季合併營收創歷史新高。