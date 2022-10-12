本土疫情持續升溫，前台大醫院兒科醫師蒼藍鴿表示，最近發現咽喉快篩的敏感度比鼻咽更高，不少案例鼻咽採檢都是陰性，改挖咽喉以後，採檢結果卻變成了陽性，因此建議民眾最近若有確診相關症狀，但用鼻咽快篩都是陰性，可以嘗試挖口咽部採檢來確認。

蒼藍鴿日前在Podcast「蒼藍鴿的醫學通識」上分享，最近許多醫界的朋友發現，鼻咽快篩與咽喉快篩相比，似乎後者的敏感度更高一點，當然這可能與個體差異有關。感染近期流行的 BA.4和BA.5後，鼻咽部的病毒量很多，但現在發現口咽部，也就是口腔後面接近扁桃腺的地方，病毒量也一樣很多。

蒼藍鴿表示，最近有些醫護朋友討論，快篩挖鼻咽部的結果是陰性，改挖口咽部以後卻變成了陽性，而咽喉快篩就是將採檢的棉棒伸到口腔最底側，會誘發嘔吐反射的地方，左三圈、右三圈挖一下。

蒼藍鴿指出，以目前新冠肺炎大流行的狀況來看，若患者有發燒、畏寒與肌肉骨骼痠痛，那八九不離十就是新冠肺炎，因此他會建議對方每12小時或是24小時就快篩一次，至少篩個2到3次，真的都是陰性才可以放心，因為蠻多篩到2次就會變成陽性。除此之外，他也會建議民眾使用鼻咽快篩驗出陰性，建議可以篩看看咽喉快篩。

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蒼藍鴿說，鼻咽快篩只要挖的正確，且位置足夠深，其實敏感度也很高，因此他還是建議快篩以鼻咽為主，若真的有相關症狀，自己快篩卻遲遲驗不出陽性，那就可以考慮看看用咽喉快篩。