俄羅斯彈雨狂洗烏克蘭

俄軍正加強攻勢，猛烈彈洗烏克蘭，引發各方譴責與關注。而美國總統拜登周二在接受CNN專訪時說，他認為俄羅斯總統普丁是個神智清楚的人，但卻嚴重誤判了他侵略烏克蘭和壓制當地民眾的能力。

近幾個月來，拜登和白宮高官及西方領袖不斷在討論，普丁在俄軍攻打烏克蘭，面對難堪的損失後，可能採取什麼手段。而拜登上周曾警告，「核末日」（nuclear Armageddon）的風險為60年來最高。

「身為世上數一數二核大國的領袖說，他可能在烏克蘭動用戰術核武，而我認為他那麼說是不負責任的。」如今拜登在專訪中說，俄羅斯發出的威脅可能導致災難性的「錯誤」和「誤判」，但仍不願確切說出，要是普丁在烏克蘭戰場上部署戰術核裝置，美國會如何回應。

普丁威脅烏克蘭若再攻擊俄軍將受到無情的嚴厲回應

俄烏戰爭即將邁入第8個月，就在美國高層日益關切戰爭的新發展之際，拜登提供了個人新見解。儘管各國領袖正激辯，普丁神智是否還清楚，以推測他接下來會怎麼做，但拜登周二說，他認為普丁本身是理智的。不過，他強調，普丁為俄軍在烏克蘭所設下的目標是荒謬的。

拜登說，他認為，當身為該團結所有俄語系人的普丁2月發表激昂的演說，表明已決定攻打烏克蘭時，那是荒謬的。他並直指，普丁誤以為，烏克蘭人會在俄羅斯的侵略下屈服，但烏克蘭激烈抵抗，證明他誤判了。拜登說，普丁的演說和對烏克蘭的目標都不理智，他以為會受到對方敞開雙臂熱烈歡迎，結果他徹底誤判了。

當拜登被問及，下個月會不會在印尼舉行的20國集團（Group of 20）峰會期間見普丁時，他說，並沒看到雙方坐下來談的好理由。「他的所作所為很殘酷，」拜登說，「我認為他犯了戰爭罪，所以我看不出——我看不出現在有任何要見他的道理。」

不過，拜登也說，那要看普丁想談什麼而定。他說，如果普丁想談被囚禁的美國女子職籃（WNBA）明星球員格琳娜（Brittney Griner），那他倒是願意談談。

此外，他說，沙烏地阿拉伯在美國11月期中選舉逼近之際，和莫斯科合作，宣布石油減產，可能導致油價上漲，也將面臨「後果」。