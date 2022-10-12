0914更新：台股盤中持續走跌，大盤跌逾百點，摔破萬三關卡，台積電觸及396元下跌5.5元。

台股昨單日重挫近600點後，今（12日）以13076.91點開出，下跌近30點，權值股台積電繼續下跌，慘摔4.5元，觸及397元，跌破400元重要關卡。

台股昨（11日）大跌596.25點，收在13106.03點，成交值為2177.6億。三大法人外資及陸資、自營商賣超，投信買超，合計賣超386.99億。自營商賣超62.07億，投信買超17.83億，外資及陸資賣超342.75億。

周三美股四大指數僅道瓊收紅，道瓊漲36.31點（或0.12%）至29239.19點，那斯達克指數挫低115.91點（或1.10%）至10426.19點，標普500指數跌23.55點（或0.65%）至3588.84點，費城半導體指數重挫56.85點（或2.50%）至2218.49點。

台積電ADR表現仍相當慘澹，周三大跌5.92%至63.45美元，聯電ADR也殺4.80%至5.36美元，整體狀況突顯美國制裁大陸晶片業與產業景氣進入下行週期的困境。