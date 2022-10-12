美國拜登政府上週五宣布限制對中國半導體技術出口後，全球科技股應聲重挫，外媒報導近日半導體業大潰敗、吞沒龍頭廠商包括台積電和三星等，全球晶片業總體市值蒸發超過2400億美元。財信傳媒董事長謝金河在臉書發文指出，晶片戰爭已沒有回頭路，而且台灣受到衝擊會最大，除了台積電外，台灣的IC設計產業未來恐怕也不妙，其中有6家大陸市場營收占比高達8成的公司，面臨到更重壓力。

雙十連假期間，美國對中國祭出新一波晶片管制，重創台積電昨日股價，單日跳空大跌36.5元，台股也重挫596.25點。謝金河表示，這一年來，台股大漲因台積電而起，台積電漲到688元，指數也拉升至18619.63點，但這回台積電寫下401元最低價，台股也面臨13000點的挑戰，雖然台積電業績很好，今年前三季營收1.638兆、比去年同期成長42.6%，上半年每股稅後盈餘(EPS)16.96元，但仍抵擋不住跌勢，他認為最大關鍵在美中晶片戰爭已經朝著「往死裡打」的絕境。

半導體業近來多災多難，從今年8月9日的晶片法案，到晶片四方聯盟，再到EDA設計工具設限，以及針對輝達、超微的AI晶片及GPU管制，謝金河強調，美國對中國的封鎖從點到面，這次全面圍堵，這當中有三項重點，包括禁止高階晶片出售中國、禁止相關技術流入中國、禁止美國人（含持有美國護照的中國人）為中國半導體產業工作，這等於是把產品、技術、人才一起打，因此，英媒金融時報甚至形容美國要把中國「打回石器時代」。

謝金河進一步分析，這一招殺手鐧，反手也會讓美國半導體產業受害，截至10月10日，這段期間費城半導體指數暴跌44.75%、輝達重挫67%、超微下跌64%，台積電ADR也重摔53.95%，台灣的台積電當然無力抵抗這個殺戮。

「接下來台灣還有一個沉重的問題，因為台灣的IC設計產業都是以中國市場為出海口，營收逾50億元的公司，中國市場逾50%，中國市場占8成的更有6家。」謝金河警告，過去美國列出實體清單，台灣的企業還可以游走灰色地帶，但現在漏洞被堵死，未來營運可能面臨沉重考驗。