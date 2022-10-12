日本是產製動作片的大國，每部片的女優都是正妹，而被視為2022年「最強美少女」的女優石川澪，憑藉清新甜美的臉蛋、曼妙身材拍片，以及跨界當網紅分享日常，推特狂吸34萬粉絲追蹤。近日她推出一周年作品，台灣成人片達人一劍浣春秋指出，石川澪偷拍片已被媽媽得知，為避免爸爸動怒，協助隱瞞。

石川澪現年才20歲，去年一出道就打出知名度，神級美貌紅到台灣PTT鄉民常PO影片截圖討論，且由於她能接受大尺度要求，拍攝12部作品皆取得亮眼的銷售成績，然而最近一劍浣春秋近日在《Play NO.1》提到，石川澪主動向媽媽透露是從事平面模特兒，後來才坦承是去當女優，媽媽得知後，為避免觸怒爸爸暫且不敢告知，至今父親還被瞞在鼓裡。

儘管如此，石川澪仍認為拍攝動作片令她很快樂，即使未能取得父親的同意，但她認為這是趁年輕替自己留下美好回憶的方式，因此對成為一名女優的決定從未後悔。

在石川澪的Twitter帳戶中，不時會PO超多張美照給大家欣賞，有著水汪汪大眼的她身材從不遮掩，珍藏不少照片的尺度逼近正式動作片，且擺拍的姿勢從未感受到扭捏，至於她的Youtube頻道則會開直播、遊戲實況、做料理等方式經營粉絲，展現親民態度，對自己的多元演藝生涯，尋求更多被看見的機會。