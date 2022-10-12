南韓42歲女星孔曉振，昨（11）日傳出喜訊，與小10歲的歌手嫩尪Kevin Oh，於美國紐約時間下午與雙方親友及孔曉振閨密鄭麗媛、嚴志媛等人，舉辦小型的非公開婚禮，而對於感情一向低調的孔曉振，也罕見地在社群媒體上PO文分享結婚喜訊。但沒想到事後卻傳出，曾與孔曉振感情深厚的另一名閨密孫淡妃竟缺席，讓她與鄭麗媛鬧翻的謠言再度甚囂塵上。

據了解，孫淡妃在今年5月結婚時，圈內好友都前往婚禮共襄盛舉，但當時卻不見2名閨密孔曉振、鄭麗媛出席，而先前她們曾是感情十分親密的好友，還曾各自帶著媽媽一起旅行過，卻在婚禮上不見蹤影，因此在網路上傳出「姊妹鬧翻」的傳聞。而當時，鄭麗媛、孔曉振的經紀公司曾出面回應她們都因各自忙於拍攝工作而不便離開，但雙方也都沒有公開祝福，對於是否真的鬧翻則是避而不答。孫淡妃則出面反駁，表示「在這美好的日子裡，竟出現這麼多荒謬的聲音，但內容完全不是事實，希望大家別誤會」謠言也因此逐漸消失。

沒想到輪到孔曉振結婚時，鄭麗媛以及剛結束《小女子》殺青宴的嚴志媛都放下手邊的事務，緊急飛往美國參加婚禮，但孫淡妃卻沒出現也沒有公開祝福，讓鬧翻傳聞再度被掀起。對此，孫淡妃的經紀公司僅回應「沒什麼可回覆的」。

事實上，根據韓國媒體的報導，孫淡妃會與孔曉振、鄭麗媛鬧翻，疑似是因為孫淡妃的前男友曾以「假海產業大亨」的身分詐騙多人，詐騙金額高達116億韓元（約2.7億台幣），隨後還爆出他將詐騙的錢拿來送孫淡妃超跑、名牌包，當時為了討好女方，還大方送孫的好友鄭麗媛名車當禮物，讓外界震驚不已，事後經紀公司出面澄清，孫淡妃早已將禮物全數退還，鄭麗媛的車子則是委託男方所買的中古車並非贈送，但仍被網友罵翻。