美股收盤跌多漲少，科技股、半導體類股持續為賣壓重心，加上英央行無意延長救市，台積電(2330)ADR持續拉回重挫近6%，僅道瓊指數小漲36點，今(12)日台指期開跌0.24%、電子期開跌0.47%、金融期開漲0.45%。目前國際股市持續疲軟，恐持續震盪測試。

台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加428口至531口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加2203口至3987口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少748口至-2573口。

國安基金暫不退場，金管會強化限空令救市，但國際股市持續疲軟，短線技術面再度轉空，恐持續震盪測試。

永豐期貨分析指出，整體來看，台股下跌力道再度轉強，並摜破10/3前波低點，考量到目前下行趨勢中，尚未出現明顯觸底跡象，加上本週關注通膨數據及美國企業財報，短期波動恐有增無減，短線上大盤仍有再破底可能。