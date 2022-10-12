受到面景氣衝擊，利機(3444)第三季營收雙減，惟因佣金模式佔整體比率提升，利機實質獲利不受影響，故全年獲利目標仍可望提前達陣。

利機9月單月合併營收7568萬，年減少27%、月減少3%；累計前9月營收為8.22億元，相較去年同期衰退11%。

利機不敵觸控面板大環境負面影響，營收衰退主因來自驅動IC相關出貨量不如預期，不過法人已預估第三季為全年谷底，市場對於營收衰退並無太大衝擊。

就季營收來看，利機第三季營收23,275萬元，季減少21%，年減少25%。雖第三季營收下滑，但因佣金模式佔交易整體比率提升，實質獲利不受影響，今年以來每季毛利率均正成長，利機仍有機會可提前達成全年獲利目標。

利機表示，屬佣金交易模式的BT載板相關，持續受惠高效能運算和網通應用市況增溫，相較去年同及前一季雙成長，年增27%及季增11%，以在手訂單來看，成長態勢可維持全年。另一主力封測相關產品，受惠一線封測廠以長單支撐維持稼動率，封測相關前三季逐季成長，相較Q2成長1%、與去年同期持平，其中單一產品表現最好的為均熱片(Heat Sink)年增38%、季增7%並創歷史新高。

時序已進入第四季，法人樂觀推估，以利機前三季維持高毛率，加上業外轉投資收益助攻下，利機全年獲利可望大幅成長，續創歷史新高。