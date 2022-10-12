宏碁(2353)宣布推出Acer Chromebook 516 GE，為首款針對雲端遊戲最佳化的Chromebook，使用者得以透過Acer Chromebook 516 GE享受頂級遊戲體驗，即時遊玩由雲端驅動的上千款熱門遊戲。全新Acer Chromebook 516 GE搭載最新技術，且具備遊戲玩家最重視的特色功能，包括第12代Intel Core處理器、高速120Hz螢幕刷新率、採用防鍵位衝突技術的RGB鍵盤及先進DTS Audio技術。此外，Acer Chromebook 516 GE更支援頂級NVIDIA GeForce NOW遊戲串流服務。

宏碁資訊產品事業筆電產品總處長林恭正說：「Acer Chromebook 516 GE為專注遊戲的Chromebook新世代奠定基礎，除了結合強悍的遊戲硬體，更支援NVIDIA GeForce NOW遊戲串流之最高級別，且能輕鬆取得熱門遊戲。宏碁旗下Chromebook系列已是教育、工作、娛樂和個人生產力方面不可或缺的工具，而現在亦添加了更多樂趣。」

Acer Chromebook 516 GE透過位在雲端的遊戲超級電腦NVIDIA GeForce NOW SuperPod，能以1600p解析度、每秒120影格的速率播放遊戲畫面，並具備光線追蹤等先進圖像顯示技術。為發揮強大的新圖像功能，全新Chromebook搭載第12代Intel Core i7 「P系列」處理器，提供最先進的回應性能和影片解碼技術，非常適合雲端遊戲。Acer Chromebook 516 GE亦藉由16GB LPDDR4X RAM和高達256GB PCIe NVMe SSD儲存空間，進一步增強回應能力。

Acer Chromebook 516 GE透過RJ-45 2.5G Gigabit乙太網路連接埠確保穩定且高速的連接功能，提供不間斷的雲端遊戲體驗。此外，快速可靠的Wi-Fi 6E不僅能讓使用者享受最新款雲端遊戲，更是一款功能強大、便於行動使用的連網裝置。全新Chromebook配備最新的連接埠，可連接更大的顯示器等設備，包括雙USB Type C、USB Type A、HDMI和藍牙5.2，實現周邊配件無線連接。

另外，Acer Chromebook 516 GE 的9小時電池續航力能確保遊戲樂趣不間斷，同時亦配備Full HD減少眩光的網路攝影機，採用時間雜訊抑制技術，提升視覺保真度；雙麥克風與4個揚聲器相輔相成，使音訊的輸入與輸出品質相符。