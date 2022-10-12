Intel、AMD、NVIDIA近期各自發表全新CPU與GPU產品，為偉訓(3032)第4季營運添動能，偉訓電源供應器事業已推出相對應電源產品，自有電競品牌COUGAR也陸續推出PC機殼、散熱器等高階桌機新品，搶攻PC與DIY市場商機，偉訓董事長王駿東表示，今年下半年營收、毛利率及獲利可望比上半年好，明年一定會比今年好。

偉訓以主要產品為機殼、電源供應器，並於2016年取得力韡及富驊的股權，目前偉訓分別持有富驊及力韡50.48%及60%，受惠於終端客戶需求增溫，偉訓科技9月合併營收為5.5億元，月增6.4%，為今年單月次高，累計第3季合併營收為15.69億元，累計前9月合併營收為47.22億元。

近幾年偉訓以自有品牌及代工兩路並進方式跨足電競市場，儘管今年全球經濟飽受通膨升息、消費緊縮影響，電競經過一年左右的調整，電競產業轉折點已發生，Intel、AMD、NVIDIA近期各自發表全新CPU與GPU產品，偉訓電源供應器事業已對此推出相對應電源產品，自有電競品牌COUGAR也陸續推出PC機殼、散熱器等高階桌機新品，並積極布局海外市場，新品已在世界各地展會中亮相，包括美國知名遊戲展PAX West 2022、墨西哥遊戲展GAMERGY MEXICO 2022、巴西電玩展Brasil Game Show等，搶攻PC與DIY市場商機。

由於雲端伺服器機箱及機櫃、金牌以上高瓦數高階電源供應器等高毛利產品出貨比重增加，且公司持續推動生產效率優化與製程改善、嚴格管控營業費用等開源節流措施，王駿東表示，今年下半年營收、毛利率及獲利可望比上半年好，明年一定會比今年好，法人預估，偉訓今年每股盈餘可望上看3元。