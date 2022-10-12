國民黨台北市議員徐巧芯。（圖／取自徐巧芯臉書）

國民黨台北市議員徐巧芯被視為藍營「空戰天后」，經常帶領政壇議題，媒體人韋安更曾爆料，民進黨高層針對台北市長選戰下令，要特別編制一組人專門對付徐，可見其戰力。媒體昨（11）日公布台北市議員最新聲量榜，徐巧芯以273447筆奪冠，大勝位居第二的無黨籍台北市議員林穎孟的73190筆；對此，徐強調自己是「蜜獾型民代，生死看淡不服就幹」，讓大批網友相當驚訝。

《DailyView網路溫度計》昨日公布最新「台北十大靚女議員參選人聲量排行」，徐巧芯以273447筆勇奪冠軍，遠勝居次的林穎孟的73190筆、第三名的社民黨台北市議員苗博雅的47291筆；徐與第二、三名差距懸殊，聲量是對手的數倍之高。

徐巧芯昨日在臉書發表感言表示：「說實在的，比美麗我是還好而已，但戰鬥力跟意志力我本人是有信心不輸給任何人！永遠要用一顆堅強的心，面對一切挑戰。」徐更自封是「蜜獾型民代」，因為秉持著「生死看淡不服就幹」的精神。

徐巧芯更指出，他的「芯潮流」入流理念依然有效，歡迎一起加入，分別有以下四點：一、積極查弊，揭露真相；二、大膽發聲，無所畏懼；三、樂於助人，結伴同行；四、幽默樂觀，保持自信。

此文獲得破1.1萬個讚、超過1300則留言，迴響極為熱烈。網友紛紛表示：「哇！妳的感言好霸氣，讓我又驚訝又超愛」、「第一名贏過後九名的聲量加總，太強了芯潮流」、「我覺得比美麗妳也是第一，妳這麼看清自己的美貌，這是讓我最驚訝的事」、「巧芯、巧芯，真的得第一」、「巧芯加油！戰鬥到底」。