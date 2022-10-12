國民黨台北市長參選人蔣萬安（右）12日一早到南港玉成公園向晨運的民眾請託拜票，在民眾的邀約下一同做深蹲。（黃世麒攝）

國民黨台北市長參選人蔣萬安（左）12日一早到南港玉成公園，向晨運的民眾一一握手，請託拜票。（黃世麒攝）

國民黨台北市長參選人蔣萬安12日一早到南港玉成公園，向晨運的民眾一一請託拜票。（黃世麒攝）

親民黨主席宋楚瑜至今未幫無黨籍台北市長參選人黃珊珊站台，黃珊珊昨反問為何大家不討論國民黨參選人蔣萬安之父蔣孝嚴未幫蔣萬安站台，台北市長柯文哲昨稱一定是蔣孝嚴身上掛太多炸彈，太靠近會引爆。蔣萬安今天說，他馬上要成為三寶爸，爸媽都在家忙著幫忙帶孫子。

柯文哲昨天說，蔣孝嚴一定是身上掛太多炸彈，萬一太靠近引起爆發、太危險。對於蔣萬安昨向支持者喊話集中選票，柯也酸，蔣除了這招也沒其他招數，一定不敢談政見、辯論，還稱民主政治應該是大家證明誰有能力治理那城市，但現在看來是「誰比較可愛」。

蔣萬安今天展開南港區行腳，上午到成德市場掃街前受訪批評，柯文哲並不是市長候選人，柯文哲不清楚他們11月5日就要進行辯論；而大家也知道，他馬上要成為三寶爸，爸媽都在家忙著幫忙帶孫子。

由於南港區行腳是最後一站，下一場造勢是否就是淡水河岸大縱走？蔣萬安指出，他一直持續規畫，在地方勤走的各項活動，過去這段期間走訪12個行政區深入基層、實際了解各區的需求及問題所在，未來對台北市政擘畫的願景會更具體、更有方向。

他說，同時也藉由勤走更了解地方市民朋友的想法，包括商圈如何振興、市場下接來如何加速改建，魚市場如何改善環境等等，這些都是透過行腳、勤走基層得到最大的收穫。