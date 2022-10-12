友訊(2332)9月營收創近3年新高，累計前9月營收亦較去年同期成長12.8%，展望第四季，由於網通需求持續強勁，友訊目前訂單能見度佳，全年營收看好。友訊9月自結營收為16.33億元，創2019年以來新高，不但比8月成長12.8%，亦比去年同期增加9.8%；累計今年1-9月自結營收達126.57億元，比去年同期成長12.8%。

友訊科技董事長郭金河表示，今年製造業普遍受供應鏈影響，表現不如預期；但網通業在升級潮持續升溫、疫情間網路基礎建設需求高漲、以及5G驅動全球電信業者佈建的帶動下，成為少數逆勢成長的族群。友訊泛美市場9月份因庫存銷量、美國switch產品到貨達交轉為實際營收等因素作用下，表現不俗；泛歐地區前三季表現受疫情與戰爭因素略失水準，但9月起歐洲假期結束，訂單逐漸回溫，歸因於庫存策略得當之外，促銷策略及產品搭售等策略調整見效，表現漸入佳境。

展望第四季，郭金河認為受惠於市場對網通需求持續強勁，且訂單能見度良好，成長動能應能延續，整體營運成長可期。而本月初於北美首賣的DWA-F18虛擬實境投射橋接器，與Meta Quest頭戴式裝置獨家合作，以無線、零干擾的特色瞄準PC VR遊戲市場，一推出即大獲好評；在新產品上市的推波助瀾下，全年營收後市看好。