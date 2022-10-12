許多男性在路上看到胸部大的女性，都會忍不住多看幾眼，性學博士許藍方表示，男性喜歡看胸部大的女生，大多是因為女性胸部能喚起和母親的連結，但就科學上來說，男性是很容易受視覺刺激的動物，男性不單只是愛看胸部大的女性，他們對細腰、翹臀、長腿等都有興趣，所以結論是男性愛看的是他們覺得漂亮的東西，也不會因為看了某個女生的部分器官，而愛上對方。

許藍方昨（11）日於YouTube頻道《可樂研究社》指出，男性本來就是五官動物，很容易受到視覺刺激，舉凡是跟視覺刺激有關係，基本上都會忍不住看個幾眼。許藍方解釋，男性喜歡看大胸部的原因在於，女性的胸部會讓男性喚起他們跟母親的連結，也有個說法是女性胸部的下緣形狀，剛好符合男性大拇指和食指張開的弧度，還有個說法是男性喜歡球形物體，但許藍方說，就科學上來講，男性本來就是很容易受到視覺刺激的動物。

許藍方表示，男性不只會看胸部大的女生，他們對纖細的腰圍、翹臀、細長腿、長相等，甚至還有男性喜歡看女性頸部線條，所以並非男性一定只喜歡看胸部大的女生，他們愛看的是漂亮的東西。

許藍方說，男性身上的男性荷爾蒙較女性的男性荷爾蒙多，所以受到雄性激素驅使較多，在研究上又稱為柯立芝效應。意即當一個女生看一個男生的次數愈多，會愈看愈喜歡；但男生看一個女生的次數愈多，吸引力反而會下降，所以當男生在看其他女生時，並不會因為這樣愛上對方。