民眾黨新竹市長參選人高虹安9日到台中參訪市場和市長盧秀燕同框，引發議論。對此，民進黨團總召柯建銘昨（11）日不僅批盧秀燕選情告急，此舉是顧自己的政治計算，也轟高虹安假考察、真蹭聲量。常在臉書評論時事的藥師林士峰對此驚呼「民進黨是落後到傻了嗎？」他認為民進黨新竹市長選到發黑函，才叫選情告急。

柯建銘昨在臉書指出，盧秀燕8日到新竹力挺國民黨新竹市長參選人林耕仁，大聲喊出唯一支持，隔日又在台中接待高虹安，互唱雙簧。對於盧秀燕稱自己是盡地主之誼，柯建銘諷刺表示，真相是飽受威脅的盧「信心動搖，敗象已露」；此外，柯也痛批高虹安假考察兼蹭聲量，是虛假行為。

對於柯建銘這篇文章，林士峰驚呼「蛤，民進黨是落後到傻了嗎？」他除質疑，為什麼高虹安赴中市考察，就等於盧秀燕選情告急？還諷刺表示，民進黨新竹市長選到發黑函，這才叫選情告急。

網友看完林士峰的論點後，回應表示「他不願意看到國民黨跟民眾黨有合作的空間」、「台中選情輸到不敢講民調，只敢在那喊聲量大勝」、「柯建銘越是這樣講，台中盧秀燕選情越是穩了」。