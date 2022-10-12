天冷又到吃鍋季節，但醫師提醒，一個火鍋普林就超標，普林在身體代謝會形成尿酸，尿酸高會導致關節疼痛，尿酸代謝異常，會引發痛風和腎臟問題，因此要特別注意高普林食物的攝取，例如肉類、海鮮、蔬菜、肉湯與啤酒，其中蔬菜要避過火鍋常見的金針菇等；若真想喝火鍋湯，可在前15分鐘先喝，放入肉類和海鮮後就不要再喝火鍋湯了。

痛風是許多成年男性的痛，推估全台至少40萬人有此困擾，起因為高尿酸血症，台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師戴定恩在其臉書表示，尿酸過高是台灣人常見的老問題，尿酸過多會引起痛風，而火鍋內的食物常充滿高普林的食物，因此一個火鍋普林就超標，「痛風高危險群一喝下去真的普林爆表！」

他表示，痛風高危族群包括中老年人、肥胖者、有通風家族史或病史、常大魚大肉者，平常就要控制高普林食物，在痛風急性期則要完全避免高普林食物。

至於高普林食物，戴定恩列出4大類：1.肉類：肉類的普林都偏高，動物內臟例如肝臟、腰子、腦、腸等更高。2. 海鮮類，除了魚類外，貝類如蛤蜊、牡蠣也含高普林。3. 蔬菜類：金針菇、木耳、豆芽菜等。4. 液體類：火鍋鍋底、熬煮多時的肉湯、牛肉汁、雞精、啤酒。

由於吃火鍋不喝湯實在讓人太煎熬，戴定恩提出解決方案，「如果吃火鍋要喝湯，可以在前15分鐘先喝，下了肉類和海鮮後就不要再喝了。」以免這些高普林食物讓火鍋湯的普林值爆表，享受一頓美食後換來長時間劇痛，就太不值得了。