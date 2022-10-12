為擴大農業農村有效投資、提升綜合生產能力，大陸農業農村部10日發佈消息指出，近日與水利部等8部門聯合印發《關於擴大當前農業農村基礎設施建設投資的工作方案》，明確到年底前，聚焦農業農村基礎設施弱項，著力灌區等水利設施建設和改造升級、改善農田水利設施，以及現代設施農業和農產品倉儲保鮮冷鏈物流設施等項目建設，要開工一批新專案，確保儘快見效，為保供防通膨、穩住經濟大盤奠定基礎。

值得一提的是，該《方案》針對投融資機制，除鼓勵符合條件的相關市場主體參與承建農業農村、水利基礎設施重大工程項目，並對設施農業、冷鏈物流等市場化程度較高的農業農村基礎設施專案，也鼓勵社會資本合作建設營運。

中國財政學會績效管理專委會副主任委員張依群分析政策，一方面有利於補齊農業農村基礎設施弱項、促進農產品加工能力提升，另一方面可抓住在建、新建兩個重點，有效增加投資規模，起到穩經濟、穩民生、穩價格的重要作用。

據《證券日報》近期整理顯示，從9月以來大陸多地開工一批農業農村重大項目。例如10月8日江蘇省泰州市姜堰區的12個農業農村重大專案集中開工、計畫總投資15.65億元（人民幣，下同）。稍早9月21日，湖北省也有19個重大水利項目集中開工，涉及漢川市等5處農村規模化供水工程、總投資12.34億元。