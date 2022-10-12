從小到大，我們一直被灌輸「助人為快樂之本」的觀念，然而心裡那座衡量得失的秤總是在幫我們計算著自己的利益，許多人因此捨不得平白付出卻得不到回報，而他們不一樣，《科技紫薇網》運勢專欄指出生肖豬、生肖兔、生肖牛、生肖狗不計較自己的得失，願意用更開放、更溫暖的角度，去看待他人的困難需求。

▍生肖豬

責任感重，不計代價

生肖豬比較不介入任何事情，如果不是你開口相求，不會在非必要時主動伸出手救援，但對家人親友有濃厚的責任感，當發現親人有困難但欲言又止時，就會打破砂鍋問到底。不管出錢還是出力，他都會盡自己的最大能力協助對方，對生肖豬而言，為了協助親友盡快度過難關，自己節衣縮食沒有關係，事後，他也不會一直掛懷過程中自己所貼的錢，還會安慰對方：「方便就還，沒錢就再說。」

▍生肖兔

給人方便，吃虧何妨

這類人個性較豁達，思想也較長遠，或許明明知道，別人相求可能只是單純想利用或佔自己便宜，但他卻覺得，若是拒絕，不但得罪人，還有可能讓對方走投無路，不如給人方便也給自己方便，若是深入了解後，發現對方的處境確實艱難困頓，生肖兔還會願意提供更多的援助，這或許會損及自己的利益，但若選擇不做，生肖兔反而會更掙扎、更痛苦。

▍生肖牛

情義相挺，大器無私

重義氣的生肖牛，認為「在家靠父母，出外靠朋友」，人際往來的本質就是互相幫助，出錢出力不是問題，只要能把事情處理妥當，付出越多反而越能代表自己的真情和本事，當自己有難時，朋友也是會兩肋插刀，反過來幫助自己，生肖牛因為大方無私，只想著關心照顧別人，不會去想自己是否吃虧，如此大器的作風，很多人會更加願意跟他分享。

▍生肖狗

人間有情，大愛無界

生肖狗有憐憫心腸，又因心軟不善拒絕，一看見有人需要援助，不管對方是否存心不良，總會先出手再說，生肖狗總是抱著正面態度，例如他會想著對方也許真有困難，或是被人強迫這麼做，如花點小錢卻可能讓對方一天平安順利，何樂而不為，生肖狗做好事，並不是為了積陰德，只是潛意識的直覺反應，該做就做、想做就做，對於需要幫忙的人來說，都是一場功德無量的及時雨。