民進黨新竹市長參選人沈慧虹控告美麗島電子報董事長吳子嘉，吳3天火速收傳票，國民黨台北市長參選人蔣萬安酸是國家機器動起來。沈慧虹昨天批蔣萬安居然檢討被害人、護航吳子嘉，已經坐實「藍白合」。蔣萬安今天說，司法國家機整個器啟動，為特定候選人來護航，侵蝕了國家民主的基石，人人得以鳴鼓而攻之。

蔣萬安今天到成德市場掃街指出，司法是社會信任的最後一道防線，絕對不容退讓，也不容一絲一毫的懷疑，今天司法國家機整個器啟動，為特定候選人來護航，這一點民眾都看得非常清楚，也侵蝕了國家民主的基石，人人得以鳴鼓而攻之，這都是必須要正視的問題。

他話鋒一轉批，但沈慧虹只想著黨派利益，完全沒有公民利益的價值與堅持，新竹市民大家更關心的，是沈花了12億蓋棒球場，竟然讓球員受傷，且至今沒有辦法使用，不管是貪汙還是錯誤的政策，都無法原諒。

此外，蔣萬安昨天質詢行政院長蘇貞昌，對於自己的表現，蔣案安強調，一直以來他就事論事，每一次都提出民眾關心的議題，昨天提出少子女化的問題持續惡化、廢棄物修法相關的問題，以及高端在整個採購過程，民眾及專家學者的各項疑慮，這些都是民眾關心，也希望政府能夠好好回應民意。