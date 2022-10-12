美國對大陸晶片業設下新的出口管制措施，欲減緩其發展先進晶片與產業的速度，對全球晶片業的衝擊正慢慢浮現。路透社披露，美國半導體設備製造商科磊（KLA Corp）從今（12日）起停止向在大陸營運的客戶提供部分產品與服務，受衝擊的跨國大廠包括SK海力士與英特爾的大陸工廠。

報導引述消息人士說法指出，為了符合新的管制規定，科磊決定停止供應部分服務與產品給位在大陸的客戶，然而大陸市場一直是科磊的業務重心，銷售額佔全部的將近30%。

消息人士表示，科磊大陸廠的工作人員收到一封來自法律部門的信件，稱從周二晚間11點59分起，停止為大陸的先進晶圓廠提供部分服務與產品，包括128層或以上的NAND晶片、18奈米及更先進的DRAM晶片及高階的邏輯晶片等。

不僅如此，英特爾與SK海力士都受到此事波及，SK海力士強調將為大陸工廠申請許可證，以確保運作能夠順利進行，英特爾則沒有回應相關問題，事主科磊也未公開說明此事。

美國此次制裁主要的內容包括，企業需要獲得許可證才能向大陸出售用在人工智慧、超級電腦的先進晶片產品或技術服務，即使是半導體設備或軟體，也需要取得許可證才能銷陸，徹底封鎖大陸發展先進晶片的道路。