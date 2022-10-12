這能住人簡直離奇！1名網友曝光某房客退租後，屋內慘變「垃圾掩埋場」的恐怖畫面，照片中汙漬、垃圾幾乎佔據屋內每一處，已是寸步難行，廁所更是離譜骯髒，該房東還公開出租前的乾淨模樣，與退租後簡直天壤之別，網友紛紛直言「到底是怎樣的人類能夠住在這」、「太扯，建議公布長相」。

該網友在臉書「爆廢公社二館」曝光多張照片，1名房東日前發現多名房客退租後，屋內留下「滿坑滿谷」的垃圾，其中1名代號為「腳踏車愛好者」的房客屋內放置堆積如山的舊衣物，垃圾與雜物全放在走道上，幾乎是寸步難行，讓人難以相信可以住人，而另1名房客的屋內更是骯髒的離奇。

1名網友曝光某房客退租後，屋內猶如「垃圾掩埋場」的恐怖畫面，照片中汙泥、垃圾全堆積在屋內每一處，已是寸步難行的地步，廁所更是骯髒的離奇。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

1名網友曝光某房客退租後，屋內猶如「垃圾掩埋場」的恐怖畫面，照片中汙泥、垃圾全堆積在屋內每一處，已是寸步難行的地步，廁所更是骯髒的離奇。（翻攝自臉書「爆廢公社二館」）

另一名房客的屋內則是充滿發黑、泛黃的髒污，地面與床上有明顯的發霉痕跡，地板上還放著一袋袋陳年垃圾，房東還附上出租前房間潔白乾淨的照片，與房客退租後，屋內彷彿「垃圾掩埋場」的場景簡直天差地別，連廁所更是噁心至極，還有2桶不明的黑色液體；原PO還強調租客是女生。

照片曝光引發討論，網友留言「這怎麼住啊？看來又是一個探險直播主」、「太扯，我還以為房子是在烏克蘭，被炸過是嗎」、「租成這樣能不能公布她的長相啊，太可怕了吧！以免下個房東受害」、「這裡應該只是當作她丟棄某間房子廢棄物的地點」、「到底是怎樣的人類能夠在這屋子住啊」。