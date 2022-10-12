哈薩克能源部長、哈薩克國家石油天然氣公司（KazMunayGas）董事會主席馬赫祖穆‧穆爾扎哈利耶夫（Magzum Myrzagaliev）與中國石油集團公司副總經理兼中國石油天然氣股份有限公司總裁黃永章舉行視訊會議，雙方討論了增加對華石油供應的前景。

俄羅斯衛星社引述哈薩克國家石油天然氣公司新聞稿報導，「在會議上，雙方討論了增加哈薩克對中國的石油供應。對此，正在考慮增加從阿特勞（Atyrau）到中國的石油輸送基礎設施的輸油量」。雙方還就在聯合項目中地質勘探領域的協同合作做出展望。

另外，與會雙方還考慮擴大奇姆肯特（Shymkent）煉油廠產能的可能性，該煉油廠由哈薩克國家石油天然氣公司與中石油集團共同擁有。該項目的初步可行性研究計畫於今年12月完成。新聞稿強調，「該項目的實施，切合哈薩克國內石油產品需求不斷增長的背景」。