美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）本周再站上113，芝加哥期交所對美聯儲升息3碼的預期提高至78.4%。美聯儲鷹派升息的立場升溫，帶動美元指數回升、加上台股隨亞股齊跌、外資又持續在台股擴大賣超，昨天單日賣超台股342億元，使新台幣匯價在雙十國慶後的第一個交易日又貶破31.8元。而今早，台股開盤後穩住「萬三」未破，新台幣匯價以31.87元開盤，小貶0.3分，市場預期匯價觸及32元還得再等等。

台灣9月出口金額由403.4億美元下降至375.3億美元，年減5.3%，低於市場預期，終止連續26個月正成長，主要受到全球通膨居高及貨幣緊縮對終端需求壓抑影響，供應鏈庫存調整壓力隨之加劇，塑化與基本金屬等傳產貨類因終端買氣不振，外銷減幅擴大，加上光學器材出口持續走疲，惟積體電路需求支撐，抵消部分減幅；9月貿易順差50.2億美元，年減20.6%。

全球通膨居高及貨幣緊縮對終端需求壓抑益加明顯，供應鏈庫存調整壓力加劇，財政部預估10月出口年減3~6%，第三季旺季不旺情況可能延續到第四季。